Stinkende Entsorgungsbeutel : «Wir bringen auch keine Windeln raus in den Müll»

Özvegyis Wunsch wäre, dass der Kübel an die Glasentsorgungsstelle an die Werkhofstrasse verlegt wird.

Dem Luzerner GLP-Kantonsrat Andras Özvegyi stinkts gewaltig: Der Grund ist in einem Abfalleimer zu finden, der in der Stadt Luzern direkt vor seiner Haustüre montiert wurde. In einem Facebook-Post schreibt Özvegyi: «Liebe Stadt, wir müssen reden. Das geht doch so nicht.» Jeden Samstag, wenn der Grünliberale aus dem Haus gehe, frische Luft einatmen wolle und jubelnd ins Wochenende blicke, steche ihm ein stinkender Geruch in die Nase, der von unzähligen gefüllten und geschlossenen Hundesäckli hindurch in seine Nase steige. Die Säckli werden laut Özvegyi aber nicht nur im dafür bereitgestellten Robidog entsorgt, sondern auch auf dem benachbarten Stromkasten oder auf dem Boden deponiert, wenn der Robidog überquillt.