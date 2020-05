Brand in Gerlafingen SO

«Wir dachten, es sei ein Feuerwerk»

Im Kanton Solothurn ist ein Bauernhaus bei einem Brand vollständig zerstört worden. Es standen Feuerwehren aus mehreren Gemeinden im Einsatz.

In Gerlafingen im Kanton Solothurn hat ein alter Bauernhof gebrannt. Mehrere Leser-Reporter haben Fotos und Videos geschickt. Ein Leser wohnt 50 Meter vom Brand entfernt. Er hat die Feuerwehr alarmiert, diese war aber schon unterwegs. «Wir dachten zuerst, es sei ein Feuerwerk. Wir werden wohl die ganze Nacht keine Auge mehr zu machen.»

Ein leerstehendes Bauernhaus in Gerlafingen brannte in der Nacht auf Dienstag.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt auf Anfrage den nächtlichen Einsatz in der Ortsmitte. Ein leerstehendes Bauernhaus sei in Brand geraten. Die Meldung sei kurz nach Mitternacht eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Gebäudekomplex in Vollbrand. Die Bewohner der benachbarten Häuser wurden vorsorglich evakuiert.