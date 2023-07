Grosseinsatz in Strengelbach AG: Augenzeuge berichtet

Samstagnacht kam es in Strengelbach AG zu einem Grosseinsatz. 40 Personen mussten evakuiert werden, da nach einer Einbruchsmeldung Sprengstoff entdeckt wurde. Ein Zeuge erzählt.

Der 21-jährige Oktay T. erzählt von der Evakuierung in Strengelbach AG in der Nacht auf Sonntag. 20min/Lucas Orellano

Darum gehts In Strengelbach AG kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr und Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten vier mutmassliche Einbrecher festhalten, bei einer Hausdurchsuchung fanden sie schliesslich Sprengstoff.

Die umliegenden Wohnungen wurden evakuiert, die Betroffenen konnten in der nahegelegenen Turnhalle untergebracht werden.

In der Nacht auf Sonntag mussten in Strengelbach AG vierzig Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnblocks evakuiert werden. Die Polizei rückte aufgrund einer Einbruchsmeldung aus und stellte dann in einem Raum Sprengstoff sicher. Bilder vor Ort zeigen, dass die Spurensicherung mehrere Säcke mit Material aus einem Barbershop getragen hat.

Der 21-jährige Oktay T. wurde gegen 00.15 Uhr in der Nacht von Sirenen geweckt, er wohnt in einem der betroffenen Wohnhäuser. «Die Polizei sagte, vier Personen seien in dieses Haus rein. Ich sagte ihnen dann, dass niemand reingekommen sei und sie im Laden nachsehen sollten», so T. gegenüber 20 Minuten.

Wohnungstür aufgebrochen

Im Barbershop trafen die Einsatzkräfte dann die vier mutmasslichen Einbrecher an und verhafteten sie, bei der Kontrolle der Räumlichkeit wurde eine bisher unbekannte Menge an Sprengstoff entdeckt.

Oktay und die übrigen Bewohner des Wohnhauses mussten schliesslich schnellstmöglich raus und auch weitere Liegenschaften in der Umgebung wurden evakuiert. Wie die Kantonspolizei Aargau gegenüber 20 Minuten bestätigt, musste bei einer Wohnungstür der Schlüsseldienst hinzugerufen werden. Darin wurde mindestens eine Person vermutet, die zuvor nicht reagiert hatte.

1 / 4 In diesem Haus in Strengelbach AG wurden in der Nacht auf Sonntag vier Männer festgenommen. Weil Sprengstoff gefunden wurde, musste das Haus evakuiert werden. 20min/Lucas Orellano Mehrere weitere Wohnblöcke wurden ebenfalls evakuiert. 20min/Lucas Orellano Die Polizei war am Sonntagvormittag noch vor Ort. 20min/Lucas Orellano

Schwangere Frauen unter den Evakuierten

Alle Evakuierten wurden in der nahegelegenen Turnhalle untergebracht. «Wir durften nichts mitnehmen und mussten direkt raus», sagt Oktay. Lediglich eine leichte Jacke konnten sie noch einpacken, mehr nicht.

Unter den Evakuierten befanden sich auch schwangere Frauen. «Meine Frau war zum Beispiel dabei, sie muss Tabletten nehmen.» Die Feuerwehr habe ihr diese dann gegen sechs Uhr morgens in der Turnhalle vorbeigebracht. Gegen neun Uhr am Sonntagmorgen konnten schliesslich alle zurück in ihre Wohnungen.

