Zürcher Verkehr lahmgelegt - Polizei kündigt Räumung von Blockade an

Der Schweizer Ableger der Klimabewegung Extinction Rebellion plant am Montag um 12 Uhr mehrere Sitzstreiks in der Zürcher Innenstadt. An der Kreuzung Urania-/Bahnhofstrasse, der Rudolf-Brun-Brücke sowie an der Kreuzung Sihl-/Nüschelerstrasse wollen die Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen so lange sitzenbleiben, bis der Bundesrat «die Wahrheit über die Klima- und Umweltkatastrophe sagt und einen Prozess zur drastischen und schnellen Reduzierung der Treibhausgasemissionen einleitet».