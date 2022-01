Glarner Turnverein ist bestürzt über Todesfall beim Vereinsskitag in Grüsch

Er stürzte nachts über eine Felswand 100 Meter in die Tiefe.

Ein 23-Jähriger ist in Grüsch GR bei einem Vereinsskitag ums Leben gekommen.

Nach dem traditionellen Turnerskitag vom Glarner sowie vom Bündner Turnverband kam es zu einem tragischen Unfall. Ein Mitglied des Glarner Turnverbands kam bei der Abfahrt ins Tal ums Leben, als er über eine Felswand fuhr und 100 Meter in die Tiefe stürzte .

Nach den Wettkämpfen im Langlauf am Morgen und dem Riesenslalom am Nachmittag kam es um 18 Uhr zum Rangverlesen. Da im Skigebiet Grüsch-Danusa eine Skinacht stattfand, waren die Bahnen länger geöffnet. Am späteren Abend, um 22.30 Uhr, fuhr der 23-jährige Mann zusammen mit einem Kollegen über freies Gelände von der Mittelstation ins Tal.