Der Berner darf sich freuen. Er gewinnt die 12. Etappe der diesjährigen Tour de France. Video: SRF

Die Freude ist Marc Hirschi anzusehen. Verständlich. Schliesslich gewann der 22-Jährige gerade die 12. Etappe der diesjährigen Tour de France. Es war die längste Etappe dieses Jahr – eine Tatsache, die Hirschis Erfolg nur noch beachtlicher macht.

Dass er aber tatsächlich gewinnt, das war dem Berner lange nicht klar. Er hatte Zweifel, wie er im Interview nach dem Sieg zugibt. «Ich hatte immer meine Zweifel. Die Bilder von den beiden Etappen, als ich schon nahe am Sieg dran war, waren in meinem Kopf», sagt er. Lange habe er nicht geglaubt, dass er es auch wirklich schaffen könne. Und: «Erst einen Kilometer vor dem Ziel wusste ich, dass ich es packe.»

Und wie es der 22-Jährige packte. Gut 40 Kilometer vor dem Ziel war Hirschi Teil einer sechsköpfigen Ausreisser-Gruppe. Am Anstieg zum Suc au May, einem Berg der zweiten Kategorie, konnte sich Hirschi dann absetzen. Ein paar Radfahrer versuchten zwar mitzuhalten – doch der Berner war zu schnell. Zu stark. Und so kam es, dass dem Berner die Soloflucht gelang. Hirschi hielt alle auf Distanz und durfte nach einem zweiten Platz in Nizza und Rang drei in Laruns erstmals jubeln.

Cancellara ist stolz

«Die knappen Ergebnisse der letzten Etappen haben mir Selbstvertrauen gegeben. Ich wusste, dass ich stark bin, sonst hätte ich nicht angegriffen. Ich dachte mir: jetzt oder nie», sagt er. Und meint noch lachend, dass es doch nicht sein könne, dass er dreimal auf dem Podium stehe und nie gewinne.

Der Sieg von Hirschi, der ist historisch. Das letzte Mal, dass ein Schweizer eine Etappe an der Tour de France gewonnen hat, ist nämlich ein paar Jahre her. 2012 war das der Fall. Damals gewann Fabian Cancellara den Prolog in Lüttich/Belgien. Und nun ist er, der 22-Jährige, der erstmals an der Tour teilnimmt, Nachfolger des Schweizer Ex-Radstars in Sachen Etappensieg.

Doch der Sieg an der Tour de France ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Cancellara und Hirschi haben. Es ist nur eine weitere. Denn: Cancellara ist Hirschis Manager und wohnt wie er in Ittigen bei Bern. Nicht verwunderlich also, dass der 39-Jährige auch stolz auf seinen Schützling ist.

«Dass der nächste Schweizer Tour-Etappensieger ebenfalls aus Ittigen kommt, aus dem gleichen Dorf, das hat etwas von Hollywood-Kitsch», meint Cancellara etwa. Und: «Ich war unterwegs bei Terminen, erlebte den Sieg von Marc auf Iphone und Laptop mit. Am Schluss kann ich nur sagen: Chapeau. Das war eine Riesenleistung. Nicht im Sprint, sondern solo, auf eindrückliche Art. Heute passte alles zusammen.»

Netz ist voll mit Lob

Und jetzt? Was kommt jetzt? Fakt ist: Hirschi ist in bestechender Form. Und seine grandiose Leistung brachte ihm bereits zum zweiten Mal die rote Startnummer für den kämpferischsten Fahrer des Tages ein. Es ist gar möglich, dass er diese Auszeichnung auch am Schluss in Paris für die gesamte Rundfahrt erhalten wird. So gut, so stark, wie er sich derzeit präsentiert.

Die Experten sind jedenfalls schon einmal begeistert vom Auftritt des jungen Schweizers. Der frühere deutsche Rad-Star Jens Voigt meint etwa gegenüber «Eurosport»: «Wir erleben hier live, wie eine Legende entsteht. Einer wie Bernard Hinault, der über Jahre die Tour prägen kann.» Und auch die Twitter-Nutzer feiern Hirschi, den U-23-Welt- und Europameister von 2018. So ist das Netz voll mit Lob und Glückwünschen – verfasst von Fans sowie von Schweizer Radprofis wie Stefan Küng, der ihm auf Instagram gratuliert.