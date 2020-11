Verunsicherte Börsen«Wir erleben, wie eine Albtraum-Situation wahr wird»

Der SMI notiert im Plus und setzt auf einen Sieg von Trump.

Anders sieht es zum Börsenstart in der Schweiz aus.

Die Angst vor einem umstrittenen Ausgang bei den US-Präsidentschaftswahlen verschreckt Anleger. Der deutsche Leitindex rauschte zur Eröffnung am Mittwoch 1,5 Prozent nach unten auf 11.903 Punkte. «Jetzt ist genau das passiert, was im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl so ganz und gar nicht das Wunsch-Szenario der Börsen war», sagte Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.