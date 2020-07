Pilotprojekt von Uber

«Wir ermutigen Uber-Fahrer, ihre Rechte einzuklagen»

Neue Tarife, Herzchen für die Fahrer und mehr Fahrtinfos: Uber hat mit einem Pilotprojekt in der Schweiz verbesserte Bedingungen für die Fahrer versprochen. Der Unia gehen die Massnahmen nicht weit genug.

Nun geht die Firma einen Schritt auf die Fahrer zu. Uber lanciert ab nächster Woche in einem Pilotprojekt exklusiv in der Schweiz neue Funktionen in der Uber-App. Dadurch sollen die Fahrer mehr Freiheiten bei der Fahrtannahme und der Preisgestaltung bekommen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.