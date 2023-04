Schweizer Neutralität: Deutscher Botschafter fordert Umdenken

1 / 4 Michael Flügger, der deutsche Botschafter in Bern, Deutsche Botschaft Deutschland will Schweizer Leopard-Panzer zurückkaufen. (Symbolbild) 20min/Simon Glauser Dass die Schweiz Munitionslieferungen an die Ukraine mit Verweis auf die Neutralität blockiert, sorgt in Deutschland für Stirnrunzeln. (Symbolbild) 20min/Simon Glauser

Darum gehts Die Schweiz blockiert mit Verweis auf die Neutralität Waffenlieferungen an die Ukraine.

Der deutsche Botschafter in Bern fordert von der Schweiz, dass sie «über ihren Schatten springt».

Ändere die Schweiz nicht ihr Gesetz, hiesse das für alle Nato-Partner, dass man sich nicht auf die Schweiz verlassen könne.

Die Schweiz hat in der Europäischen Union zurzeit einen schweren Stand. Seit der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU einseitig gekündigt hat, herrscht in den Beziehungen zwischen der Eidgenossenschaft und der EU Stillstand.



Am Mittwoch hat der Bundesrat an einer Sitzung das weitere Vorgehen besprochen und den Auftrag für die Erarbeitung von Eckwerten eines Verhandlungsmandats mit der Europäischen Union (EU) erteilt. Dass die Schweiz Munitionslieferungen an die Ukraine mit Verweis auf die Neutralität blockiert, sorgt in Deutschland für Stirnrunzeln.

Deutschland will Schweizer Kampfpanzer

Michael Flügger, der deutsche Botschafter in Bern, sagt, welche Erwartungen Deutschland an die Schweiz hat. «Wir erwarten von der Schweiz, dass sie in bestimmten Stellen über ihren neutralistischen Schatten springt», sagt der Diplomat in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Konkret geht es dabei um die 25 eingemotteten Kampfpanzer der Schweizer Armee, die die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats an Deutschland abtreten will. In der Bundesrepublik und anderen europäischen Staaten sollen diese Fahrzeuge die Panzer ersetzen, die an die Ukraine geliefert wurden.



Jetzt muss das Parlament darüber entscheiden, ob die Schweiz die Panzer liefern darf. Sollte diese Änderung des Kriegsmaterialgesetzes tatsächlich beschlossen werden, könnte es im Anschluss noch zu einem Referendum kommen.

Wenn es nicht zu dieser gesetzlichen Änderung kommt, heisst das in Zukunft für alle Nato-Partner, dass man sich nicht auf die Schweiz verlassen kann.» Michael Flügger, der deutsche Botschafter in Bern.

«Uns ist klar, dass dies lange dauern kann. Und dass dies der Ukraine jetzt nichts nützt, ebenso», sagt Flügger dazu, der auch betont, dass er den politischen Prozess respektiere. Es gehe jedoch um einen Grundsatzentscheid: «Wenn es nicht zu dieser gesetzlichen Änderung kommt, heisst das in Zukunft für alle Nato-Partner, dass man sich nicht auf die Schweiz verlassen kann», so der deutsche Botschafter weiter. «Wir wissen, dass die Russen nicht einfach die Ukrainer unterwerfen wollen. Sie greifen die europäische Sicherheitsordnung an, die internationale Ordnung und das humanitäre Recht», sagt Flügger. Diese Dinge seien auch für die Schweiz von Bedeutung.



Es gehe in dieser Frage nicht um Deutschland, sondern um die Nato. Dass die Schweiz nicht auf direktem Weg Waffen an die Ukraine liefert, akzeptiere man. «Es stellt sich die Frage, ob die strenge und altmodische Auslegung der Haager Konventionen völkerrechtlich nicht überholt ist», so Flügger.