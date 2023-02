Strafgericht Baselland: «Wir fahren erst weiter, wenn du mich küsst» – Verjährung hilft Fahrlehrer

Sie solle ein Kind mit ihm zeugen und ihren Ehemann verlassen, soll der 48-Jährige seiner Fahrschülerin gesagt haben. Während der Lernfahrten soll er auch wiederholt ihre Hand gehalten haben. In einem Fall wies er sie an, zu parkieren und nahm dann den Fahrzugschlüssel an sich. «Wir fahren erst weiter, wenn du mich geküsst hast», sagte er ihr. Erst als sie das Auto zu verlassen versuchte, gab er den Schlüssel wieder zurück.

Die Geschädigte setzte trotz des unangemessenen Verhaltens ihre Fahrstunden bei ihm fort, obwohl auch ihr Ehemann ihr davon abgeraten hatte. Sie habe bereits ein Paket von mehreren Fahrstunden bezahlt und wollte kein Geld verlieren, erklärte sie in einer Einvernahme. So dauerten die Übergriffe bis zur letzten Fahrstunde am 10. Dezember 2019 an. Dabei küsste er sie gegen ihren Widerstand auf den Mund. Er soll ihr gegenüber weiter geäussert haben, dass er für sie sogar ins Gefängnis gehen würde. So weit kam es nicht.