Wenn wir schon für eine Story mit dem jüngsten «Bauer, ledig, sucht …»-Kandidaten ever (siehe Video unten) raus aufs Land fahren, dann wollen wir unsere Zeit in der Natur auch voll auskosten. Darum hat sich 20-Minuten-Redaktor Pascal ans Steuer von Bauer Remos (19) schönstem Traktor gesetzt und gecheckt, ob an ihm ein Landwirt verloren gegangen ist (Spoiler: sehr wahrscheinlich nicht).