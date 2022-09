Wettbewerb : Wir feiern den Disney+ Day und du kannst eine einmalige Reise gewinnen

Du und deine Begleitperson haben die Wahl zwischen einer Pixar- oder Marvel-Reise, mit kostenloser An- und Abreise sowie Hotelübernachtung inklusive diverser einzigartiger Erlebnisse. Ein Disney Traum wird wahr!

Chris Hemsworth as Thor in Marvel Studios' THOR: LOVE AND THUNDER. Photo by Jasin Boland. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

Was ist der Disney+ Day?

Der Disney+ Day ist eine jährliche Feier seit 2021, bei der die weltweite Disney+ Community Inhalte der führenden Brands des Streaming-Services feiert, besondere Aktionen und Angebote für Abonnenten und Abonnentinnen und Fans geboten werden und noch vieles mehr. In diesem Jahr findet der Disney+ Day wieder am Donnerstag, 8. September 2022 statt und geht über in die D23 Expo: Das ultimative Fan-Event, das von Visa in Anaheim in Kalifornien präsentiert wird. Abonnenten und Abonnentinnen werden mit einer Reihe neuer Inhalte der Kult-Marken Disney/Pixar/Marvel/Star Wars/National Geographic sowie Star überrascht, wie z.B. «Thor: Love and Thunder», «Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedis», «Pinocchio» und vielen mehr.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Disney+ Day erhalten Besuchende an diesem Tag einen exklusiven Zugang zu einer Vielzahl von Fotomöglichkeiten und Charakteren in den Disney Parks. Disney+ Abonnenten und Abonnentinnen haben in den Disney Themenparks die Möglichkeit, den Park 30 Minuten vor der Öffnung zu betreten.

Neben diesen tollen Angeboten hast du jetzt die Möglichkeit, anlässlich des Disney+ Days eine einmalige Reise zu gewinnen. Du hast die Wahl, mit deiner Begleitung nach Norwegen zu reisen und in das Leben von Thor einzutauchen, um den neuen, an die Reise angelehnten Film «Thor: Love and Thunder», von Marvel Cinematic Universe, zu feiern. Ihr fliegt in die arktische Stadt Tromso und verbringt dort drei Nächte in einer Luxusunterkunft. Ihr werdet auf einer Bootstour durch die Arktischen Meere fahren und an Bord ein ultimatives nordisches Wellnesserlebnis geniessen. Für weitere drei Nächte werdet ihr zu einer Reise durch nordische Mythen und Legenden auf die abgelegenen, zerklüfteten Inseln der Lofoten aufbrechen, wo ihr in einer Luxus-Lodge beherbergt sein werdet. Dort erlebt ihr eine private Tour durch das immersive Wikingermuseum, eine Nordlichter-Tour und nach der Rückkehr nach Tromso die Möglichkeit, bei einem Dinner mit Aussicht über Tromso dabei zu sein, wo ihr anschliessend noch in die 80er-Jahre Rockbar einkehren dürft.

Die zweite Reise führt dich ins All und die Welt der Technologien. Tauche ein in Disneys und Pixars Lightyear. Du und deine Begleitung fliegen nach London, um ein einmaliges Rundumerlebnis zu geniessen. Nach der Ankunft werdet ihr in eines der besten High-Tech-Hotels von London gebracht. Dies wird für drei Nächte eure Unterkunft sein, wo ihr von einem digitalen Concierge betreut werdet. Macht euch bereit und verspürt Schwerelosigkeit beim Indoor Sky-Diving und später in einer der grössten Trampolinhallen Londons. Später könnt ihr für einen aufregenden Sci-Fi-Nachmittagstee Platz nehmen. Für weitere zwei Nächte werdet ihr in einer Geodome-Kapsel mit Sicht auf den Sternenhimmel untergebracht. Mit einem Raketenwissenschaftler verbringt ihr einige Stunden im UK Experimential Space Store, von einem Gespräch mit einem echten Astronauten zu einem Space Walk und Cave Diving auf dem Mars ist alles dabei. Ihr bereitet zusammen eine Astronauten-Mahlzeit zu und baut ein eigenes Teleskop, das man mit nach Hause nehmen kann.

Falls du bei einer der beiden Reisen im Wert von über 8000 Franken unbedingt dabei sein möchtest, registriere dich jetzt auf My20Minuten und erhalte die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis für dich und deine Begleitperson!