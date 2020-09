Wie werde ich Polizeihundeführer? Kann ich mit Tattoos Polizist werden? Muss ich eine Erstausbildung haben, um Polizist zu werden? Solche Fragen thematisiert die Kantonspolizei St. Gallen in Videos, die sie auf Social Media veröffentlicht hat. So will die Polizei der Bevölkerung den Beruf Polizist schmackhaft machen. Denn die Rekrutierung wird immer schwieriger. Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sagt: «Im Moment finden wir noch genügend geeignete Leute für die Polizeischule. Für die Zukunft müssen wir aber mit einem Fachkräftemangel rechnen.»

Es sei aber schon heute so, dass die Kantonspolizei St. Gallen nicht übermässig viele Kandidaten für die Polizeischule habe, so Schneider weiter. Die Gründe dafür zu eruieren, sei nicht einfach. Der Polizeisprecher meint: «Der Beruf fordert viel. Er bringt Umständlichkeiten mit sich, wie etwa Schichtdienst und somit unregelmässige Arbeitszeiten. Hinzu kommt das Umfeld, in dem sich ein Polizist bewegt.» Man denke beispielsweise an belastende Einsätze mit Gewalttätigen oder Unfälle mit Schwerverletzten.