Fussballer Neymar und Freundin Bruna Biancardi werden Eltern

Weiter erklärten die werdenden Eltern ihrem Nachwuchs: «Du wirst in einer wundervollen Familie ankommen, mit einem Bruder, Grosseltern, Onkeln und Tanten, die dich bereits so sehr lieben!» Dazu postete das Paar einige Bilder, auf denen die 28-Jährige ein kurzes, weisses Top trägt und ein kleiner Babybauch zu erkennen ist. Neymar küsst auf einem der Bilder ihren Bauch. «Komm bald Sohn/Tochter, wir freuen uns auf dich!», fügen sie abschliessend hinzu. Das Geschlecht des Kindes bleibt also noch ein Geheimnis.