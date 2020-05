Rückkehr aus dem Lockdown

«Wir freuen uns, endlich wieder zu arbeiten»

Am Montag darf Ajkune Ahmetaj ihren Coiffeursalon wiedereröffnen. Die Hygienevorschriften sind streng – auch Fiebermessen ist vorgesehen.

Bei Ajkune Ahmetaj ist die Freude gross, das gleichnamige Coiffeurgeschäft in Gränichen AG endlich wiedereröffnen zu dürfen: «Meine Mitarbeiterinnen freuen sich sogar, nach so langer Zeit wieder zu arbeiten.» Auch die Kundinnen können es kaum erwarten, endlich wieder die Haare schneiden und färben zu lassen: «Nach dem Bundesratsentscheid, dass die Coiffeure am 27. April wieder öffnen dürfen, hat das Telefon ununterbrochen geklingelt», so Ahmetaj. 90 Prozent aller Kundinnen hätten in der ersten Woche der Wiedereröffnung einen Termin reservieren wollen.