Sie stellen das Getränk in der Mensa der Kantonsschule Zürich Unterland selbst her.

Das Produkt stell en sie selbst her. «Wir kaufen alle Zutaten ein und verarbeiten s ie in der Mensa unserer Schule», erzählt Mitgründer Severin Ritter . Hygiene stehe dabei im Vordergrund. «Deshalb produzieren wir in einer zertifizierten Küche», so Ritter. Bei der Herstellung tragen die Schülerinnen und Schüler einen Mundschutz, Haarschutz sowie Handschuhe.