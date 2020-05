Johnsons Corona-Ärzte

«Wir fühlen uns geehrt»

Der britische Premier Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds haben ihren Sohn nach den Ärzten benannt, die Johnson während seiner Corona-Zeit behandelt hatten. Nun haben sie sich zu Wort gemeldet.

Dr. Nick Hart ist Arzt am St. Thomas Hospital in London. Zusammen mit ...

Nick Hart und Nick Price – zwei Namen, die in Grossbritannien gerade so ziemlich jeder kennt. Der Grund: Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds haben ihren am Mittwoch zur Welt gekommenen Sohn Wilfred Lawry Nicholas nach den beiden Ärzten benannt. Beide hatten sich um Boris Johnson medizinisch gekümmert, als dieser mit einer schwerwiegenden Corona-Infektion auf der Intensivstation lag.