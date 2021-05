Die Bilder der Proteste in Kolumbien muten an wie im Bürgerkrieg. Schweizer und Kolumbianer berichten, was in den Grossstädten Medellín, Bogotá und Cali vor sich geht.

Proteste in Kolumbien : «Wir fühlen uns in unseren eigenen Häusern nicht mehr sicher»

Darum gehts Kolumbiens Präsident hatte vergangene Woche eine neue Steuerreform angekündigt. Nach massiven Demonstrationen wurde diese wieder zurückgezogen.

Die Proteste gingen aber weiter – denn der Bevölkerung geht es um viel mehr: Die Menschen verlangen nach einem anständigen Staat, der sich um seine Bürgerinnen und Bürger kümmert.

Enzo Nussio ist Senior Researcher am Zentrum für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich und ordnet die Situation ein. Er lebte mehrere Jahre in Kolumbien.

Hunderttausende Menschen protestieren in Kolumbien seit rund einer Woche gegen die rechtskonservative Politik von Präsident Iván Duques. Lokale Quellen sprechen von mindestens 30 Toten, h underte Menschen wurden verletzt oder sind spurlos verschwunden. In den Grossstädten setzt die Regierung neben der Polizei mittlerweile auch das Militär ein, das mit aller Härte gegen die A ktivistinnen und A ktivisten vorgeht. Auf Social Media kursieren unzählige Videos, die anmuten wie aus einem Bürgerkrieg.

« Die Polizei hat von Beginn weg scharf geschossen » , sagt T. H.*(32). Der Schweizer Lehrer lebt seit Jahren in Medellín , einer der grössten Städte des Landes. Er will n icht seinen ganzen Namen nennen – aus Sicherheitsgründen: « Es ist professioneller Terror, die Regierung schüchtert die Bevölkerung mit willkürlichen Erschiessungen und Entführungen auf offener Strasse ein. » Er sorge sich sehr um seine Freunde und Bekannte n an den Demos – und um die eigene Sicherheit: « Dieses Gefühl, dass der Staat mit einem machen kann, was er will, flösst Angst ein » , sagt der 32- J ährige. Er könne sich vorstellen, dass dies der Anfang eine r neuen Militär diktatur sein könnte – dann würde er in die Schweiz zurückkehren.

In der Grossstadt Cali sei die Situation sehr schlimm, da dort die Armut gross ist. Quellen vor Ort berichten von heftigen Strassenkrawallen und zunehmender Gewalt – auf Seiten der Demonstrierenden, aber auch auf Seiten von Polizei und Militär. «Da werden wahllos Leute verhaftet, verletzt oder auch getötet», sagt der Kolumbianer José Gonzalés aus Cali. Er berichtet von «Störern», die von Seiten des Staates eingeschleust würden, um die Demonstrationen anzuheizen, «so dass die Regierung die Gewaltanwendung legitimieren kann», so Gonzalés. Die Unsicherheit sei so gross, dass sich die Bürgerinnen und Bürger von Cali sogar in ihren Häuser fürchten, so der Kolumbianer. «Die, die uns eigentlich beschützen sollen, töten uns.»

«Jeder muss selber schauen, wie er über die Runden kommt – einige können sich nicht einmal mehr Esswaren leisten», sagt Mike Linke. Privat

« Im Süden von Bogotá ist die Hölle los » , berichtet der Schweizer Mike Linke (45). Schlimm sei es, wo ärmere Leute lebten, welche nichts mehr zu verlieren hätten: « Dort werden Busse beschädigt, Busstationen abgefackelt und auf der Strasse bekämpfen sich Demonstranten und die Polizei. » Ein grosses Problem sei, dass der ö ffentliche Verkehr in Bogotá zeitweise komplett lahm liege. « Einige unserer Mitarbeiterinnen mussten über sechs Stunden nach Hause laufen » , sagt Linke. Er kann die Wut der Bevölkerung nachvollziehen: « Die Menschen sind müde und verzweifelt über die Korruption im Land. » Es fehle an finanziellen Entschädigungen für die Coronamassnahmen: « Jeder muss selber schauen, wie er über die Runden kommt – einige können sich nicht einmal mehr Esswaren leisten. » Die Proteste seien das einzige Mittel der Bevölkerung, um sich zu wehren. Auch er und seine Freunde hätten sich überlegt, aus Solidarität an den Protesten teilzunehmen - dann aber aufgrund der Polizeigewalt darauf verzichtet.

« Kolumbien hat unzählige Probleme auf sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ebene », sagt Juan Camilo (39) . Privat

« Die Proteste richteten sich anfangs gegen die Steuerreform – aber das war eine Ausrede, um auf die Strasse gehen zu können » , sagt Juan Camilo (39). « Kolumbien hat unzählige Probleme auf sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ebene » , sagt der Familienvater. Auch e r lebt in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota und arbeitet in der Reisebranche. « Das Land befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Bereits vor den Protesten kam es häufiger zu Raubüberfällen und brutalen Auseinandersetzungen – die Situation spitzte sich zu. »

