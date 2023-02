Wertvoller Ring geht bei der Post spurlos verloren

1 / 6 Dieser Ring ging bei der Post verloren. Screenshot/SRF Der Goldschmied habe den Verlust umgehend der Polizei gemeldet, während die Betroffene bei der Post vorstellig geworden sei. 20min/Matthias Spicher Der Goldschmied bezweifelt, dass die beiden Ringe einfach in die Sortiermaschine des Verteilzentrums in Härkingen SO gefallen seien. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Eine Frau beklagt den Verlust eines Rings.

Das Couvert kam zerrissen und ohne Inhalt in Chur an.

Sie wirft der Post vor, dass sie einen möglichen Diebstahl nie abgeklärt habe.

Eine Frau aus dem Kanton Graubünden liess ein Erbstück ihrer Grossmutter bei einem Goldschmied neu machen. Die Betroffene wollte das rund 3000 Franken teure Schmuckstück mit einem hellen, gelben Edelstein als Erinnerungsstück an ihre Tochter weitergeben.



Nach getaner Arbeit eines «Fassers» aus dem Kanton Aargau habe dieser das Erbstück zusammen mit dem Ring einer anderen Kundin in einem neutralen und gepolsterten Couvert eingeschrieben zurück an den Goldschmied geschickt. Das Paket sei erst nach elf Tagen in Chur angekommen, wie die SRF-Sendung «Espresso» berichtet.

Zerrissenes Couvert kommt ohne Inhalt an

Als die wertvolle Sendung in der Bündner Kantonshauptstadt angekommen sei, sei sie zerrissen und wieder zugeklebt gewesen – jedoch ohne Inhalt. Den Verlust schmerzt die Betroffene sehr: «Was der Ring mir bedeutet als Erinnerungsstück, ist unersetzbar», sagt sie.



Der Goldschmied habe den Verlust umgehend der Polizei gemeldet, während die Betroffene bei der Post vorstellig geworden sei. Dort habe es geheissen, dass man noch bei der «internen Fundstelle» schauen werde und vielleicht werde man «in ein paar Wochen dort nochmals nachfragen». Der Goldschmied bezweifelt, dass die beiden Ringe einfach in die Sortiermaschine des Verteilzentrums in Härkingen SO gefallen seien. Schliesslich seien die Ringe zusätzlich in einer zehn Zentimeter langen Schachtel aus Hartplastik gelegen.

Möglicher Diebstahl sei nie abgeklärt worden

Dass jemand die Schmuckstücke gestohlen haben könnte, sei von der Post nie geklärt worden, wirft die betroffene Frau der Post vor. Auf die Frage, ob man das Personal befragt habe, habe nie jemand von der Post reagiert. «Wir fühlten uns sehr allein und nicht ernst genommen», so die Bündnerin gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin. Der Verlust ihres geliebten Rings sei mittlerweile über ein Jahr her. Die Post habe ihr 500 Franken bezahlt, also die Summe, mit der eingeschrieben Couverts versichert seien.



Die Post teilt gegenüber «Espresso» mit, dass man sofort nach den verlorenen Gegenständen gesucht habe. Es könne gut sein, dass sie «im Sortierprozess irgendwo in eine Maschine gefallen sind,» so Postsprecher Stefan Dauner. Man habe keinen Hinweis, dass jemand die Ringe gestohlen haben könnte, heisst es weiter. Die Art der Beschädigung des Couverts sei für die Angestellten offenbar ein klares Indiz gewesen, dass das gepolsterte Couvert irgendwo in der Verarbeitung beschädigt worden sei. Die Post verweist darauf, dass im Verteilzentrum Härkingen täglich rund sechs Millionen Briefe verarbeitet würden.

