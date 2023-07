Davos GR: «Wir fühlen uns von der Polizei und dem Hotel im Stich gelassen»

Das ist passiert

Die Kantonspolizei Graubünden konnte Anfang März einen 52-jährigen Polen verhaften, der vom Januar 2021 bis Februar 2023 immer wieder in Hotelzimmer in Davos GR eingeschlichen ist und Wertsachen gestohlen hat. Dem geständigen Mann können insgesamt acht Einschleichdiebstähle nachgewiesen werden, die Deliktssumme beträgt über hunderttausend Schweizer Franken .

Das sagt ein Betroffener

Von den Diebstählen betroffen ist ein Paar aus Zürich, das Ende Februar dieses Jahres in einem Davoser Hotel in den Skiferien war. «Wir haben den Geburtstag meiner Frau dort gefeiert», sagt der Betroffene. Am letzten Abend seien sie in eine Pizzeria essen gegangen. «Da die Pizzeria gleich um die Ecke war, haben wir unsere Wertsachen alle im Safe gelassen», so der Zürcher.