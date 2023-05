My Lovestory: «Wir gamten ein Jahr lang täglich, bevor wir uns das erste Mal sahen»

Kennen gelernt hatten sie sich in einem Game. Lange war ihre Beziehung ein Hin und Her, denn Fabian war sich nie sicher, was er wollte.

«Bei uns ist es wirklich kreuz und quer gelaufen. Wir lernten uns 2016 kennen. Ich spürte schon von Anfang an, dass da eine schöne Verbindung zwischen uns war. Dabei sahen wir uns nie, sondern kommunizierten nur online. Wir trafen uns in dem Game ‹World of Warcraft› und begannen, täglich stundenlang miteinander zu gamen und zu reden. Fast ein Jahr lang war das meine Konstante, aber mehr als das war es nie. Eines Tages luden uns andere Gamer über das Wochenende ein. Ich wollte zunächst nicht hingehen, weil ich Angst hatte, dass das, was wir hatten, im realen Leben verloren gehen würde. Schliesslich ging ich doch – und als ich Fabian sah, hatte ich sofort ein Kribbeln im Bauch. Er flirtete zwar ein bisschen mit mir, aber er war nicht so von mir angetan, wie ich es von ihm war.

«Ich wollte Vollgas geben, bei ihm sah es anders aus»

Darauf folgten fast zwei Jahre ohne Kontakt. Dann wieder eine Nachricht von ihm. ‹Hey, was machst du?› Ich dachte nur, dass er das doch nicht ernst meinen kann. Doch mein Herz befahl mir, ihm dennoch zu antworten – also tat ich es. Wir schrieben lange hin und her. Dann kam Corona, was uns letztendlich half, weil wir uns besser kennen lernen konnten. Wir waren dauernd zusammen. Trotzdem hatte er noch immer Angst. Wir wurden dennoch ein Paar mit allen Vorzügen, aber Fabian redete sich ein, dass es nicht so sei. Für mich war das okay. Es war klar, dass es Zeit braucht, es ging ja nicht nur um uns, sondern auch noch um ein Kind. Ich, für meinen Teil, wusste vom ersten Moment an, dass ich diesen Mann wollte.