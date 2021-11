Vierte Corona-Welle in Deutschland : «Wir garantieren Ungeimpften nicht die Behandlung in einem örtlichen Spital»

Sachsen führt ab Montag landesweit die 2G-Regel ein. Noch dramatischer ist die Reaktion im Nachbarland Thüringen auf die drohende Überlastung der Spitäler in der vierten Welle der Pandemie in Deutschland.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich für Auffrischungsimpfungen für alle ausgesprochen. «Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme», sagte Jens Spahn nach zweitägigen Beratungen in Lindau.

Sachsen, wo die Inzidenzwerte besonders hoch sind, beschloss am 5. November 2021 als erstes Bundesland eine landesweite 2G-Regelung, die etwa für Innenräume von Gaststätten und Veranstaltungen in Innenräumen gilt.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt Anfang November 2021 erneut stark an. Die Gesundheitsämter meldeten dem staatlichen Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 37’120 Fälle, ein neuer Höchststand.

Das Robert-Koch-Institut meldet den zweiten Tag in Folge einen Höchststand der Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie.

Die Corona-Lage hat sich in Deutschland verschärft.

Die vierte Corona-Welle ist mit voller Wucht in Deutschland angekommen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern schlagen Alarm und drängen Menschen auf, sich für eine Auffrischungsimpfung zu entscheiden. «Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme», sagte der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag. In Alten- und Pflegeheimen sollen die verpflichtenden Tests ausgeweitet werden. Eine Impfpflicht für das Pflegepersonal soll es aber nicht geben.