Blumenmuster, Verzierungen, Ketten, Perlen – all diese Elemente finden sich in den Kollektionen von Simone Rocha wieder. Sie stehen für Geschichte und Tradition, Details und Verarbeitung, Familie und Gemeinschaft und die v ielseitigen Facetten des Frauseins. Für Designerin Simone Rocha s ind i hre Kollektionen eine Hommage an das, was ihr am Herzen liegt.

Alte Klassiker neu interpretiert

Bald hast du die Möglichkeit, dir selbst ein Simone Rocha Piece zu ergattern. Denn die in London lebende Designerin spannt für eine Designkollaboration mit H&M zusammen. Ab diesem Donnerstag, 11. März gibt es die Teile zu kaufen und seit heute wissen wir, wie sie a ussehen .

Rocha ist bekannt für ihre zarten Farbwelten, Perlenembleme und di e e leganten Silhouetten ihrer Kleidungsstücke. Das spiegelt sich auch in d er H&M-Kollektion der 34-jährigen Designerin wieder. Für die Kooperation hat sie ihr Archiv durchforstet und ihre Lieblingsstücke aus früheren Kollektionen herausgepickt. Diese hat Rocha nun in neue Pieces umgestaltet, die gut in die heutige Zeit passen.

Zarte Blush-Töne sind typisch für Simone Rocha. Courtesy of H&M

Simone Rocha gibts auch für Männer und Kinder

Die a us Irland stammende Designerin entwirft ausserdem zum ersten Mal Kleidungsstücke für Kinder und für Männer. «Das Timing dieser Kollektion ist für mich speziell, weil wir kürzlich unseren 10-jährigen Geburtstag feierten ! » , sagt Simone Rocha in einer Mitteilung .

« Jedes Stück i st miteinander verbunden . Seines, ihres, für Erwachsene oder für Kinder – all e s ist eine Identität, eine Einheit. » So gibt es zum Beispiel eine n Strickpullover für ihn, einen Strickpullover für sie und die Miniaturversion davon für die K ids . D ie Designkollaboration schont also nicht nur uns e r Portemonnaie, es ist auch für alle etwas dabei.

« Ich habe mir viel Zeit genommen, um auf die erste Neopren-Perlen-Kollektion zurückzuschauen, die im Frühling/Sommer 2014 war. Für m ich und meine Identität als Designerin war das damals ein wichtiger Moment . Da habe ich das erste Mal die Perlen gezeigt, die unterdessen zu meiner Signatur gehören » , sagt Rocha.

Vor sechs Jahren zeigte Simone Rocha in einer ihrer Kollektionen zum ersten Mal Perlen Courtesy of H&M

Nebst den klassischen Elementen wie Blumenprints und Perlen - Embleme n gibt es in der neuen Kollektion auch Be z üge z u Simone Rochas Herkunft: « Es gibt viele Referenzen zu Irland mit Strickpullovern, was sehr speziell für mich ist. »

Hier ein Sneak-Peek der Simone Rocha x H&M Kollektion:

Dieses zarte Kleid kann auch gut über ein dunkles Outfit getragen werden: Kleid Fr. 179.– von Simone Rocha x H&M Courtesy of H&M Ein Hingucker aus Tartan-Muster mit perlenbesticktem Kragen: Kleid Fr. 199.– von Simone Rocha x H&M Courtesy of H&M Dieses transparente Oberteil mit Volants wertet jedes Outfit auf: Oberteil Fr. 79.95 von Simone Rocha x H&M Courtesy of H&M