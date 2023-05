Maddie McCann wird 20 Jahre alt: Eltern hoffen auf Wiedersehen

Auf der offiziellen Facebook-Seite «Official Find Madeleine Campaign» gratulierten die Eltern dem Mädchen: «Happy birthday Madeleine! We love you and we’re waiting for you. We’re never going to give up», schreiben sie in dem emotionalen Post. Wer ihn anklickt, wird auch weiter auf Youtube geleitet, wo in einem Zusammenschnitt noch einmal viele Fotos der Kleinen zu sehen sind.