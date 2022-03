Dieses Rouge wechselt die Farbe von Grün auf Rosa

Kennst du noch die grünen Lippenstifte, die sich einmal aufgetragen zu einem individuellen Rot-Ton verwandeln? Das Konzept ist jetzt als Blush wieder da – allerdings noch eine Spur ausgeklügelter: Dank der pflegenden Öl-Formel soll man sich sogar das Abschmink-Ritual am Abend sparen und mit rosigen Wangen zu Bett gehen können. Was ist dran an den Versprechungen?