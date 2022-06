Hummer H1 Alpha One Open Top: Wir gehen mit dem Auto des Terminators auf Testfahrt

Die Liebe von Arnold Schwarzenegger zu Amerika ist hinlänglich bekannt. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten machte der gebürtige Österreicher sowohl als Bodybuilder, Schauspieler und auch als Gouverneur von Kalifornien Karriere. Aber auch für Autos schlägt das Herz des Terminators. Beispielsweise für den Hummer, eines der gewaltigsten SUVs aller Zeiten. Und weil Schwarzenegger den ursprünglich fürs US-Militär gebauten Offroader so liebte, bauten die Amerikaner ihm zu Ehren in den 2000er-Jahren sogar eine Sonderversion, den Hummer H1 Alpha One Open Top. Heute fahren davon nur noch eine Handvoll in Europa, einer sogar in der Schweiz. Wir gingen mit dem Besitzer auf Testfahrt.