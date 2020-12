Seit 1993 galt infektiöse bovine Rhinotracheitis IBR in der Schweiz als ausgerottet. Nun ist in der Region Prättigau/Davos ein Fall aufgetaucht. Eine trächtige Kuh erlitt eine Fehlgeburt. Das Tier wurde in der Folge routinemässig untersucht. So wurde die Rinderseuche bei der betroffenen Kuh entdeckt. Giochen Bearth, Kantonstierarzt des Kantons Graubünden, sagt: «Verwerfen ist ein typisches Anzeichen für IBR.» Der Kuhhalter habe den Abort, also die Frühtotgeburt, vorschriftsmässig gemeldet, und darauf hätte das Labor die Krankheit diagnostiziert und das Referenzlabor das Resultat bestätigt.