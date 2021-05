Tötungsdelikt Bruggerberg - «Wir glauben nicht, dass unser Sohn der Mörder ist»

Der 22-jährige P. K. hat die Tat gestanden. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Dejan D. (24) wurde im April 2020 tot in einer Höhle gefunden.

Die Eltern des verhafteten P. K. glauben an die Unschuld ihres Sohnes.

Seine Eltern zweifeln allerdings an K.s Schuld: Er sei wohl zum Geständnis gedrängt worden.

Im April 2020 hatten Passanten am Bruggerberg im Kanton Aargau eine Höhle freigeschaufelt und waren darin auf die Leiche des damals 24-jährigen D. D. gestossen. Dieser war ein Jahr zuvor im Kanton Zürich als vermisst gemeldet worden. Die Polizei ermittelte und fand heraus, dass er Opfer eines Tötungsdelikts geworden war.

Im März diesen Jahres nahm die Polizei den 22-jährigen P. K.* aus Windisch fest. Seitdem sitzt der dringend tatverdächtige Mann in U-Haft. Wie die Aargauer Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt, hat der Beschuldigte mittlerweile gestanden, das Opfer in der Höhle eingeschlossen und diese zugeschüttet zu haben.