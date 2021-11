Rudolf-Steiner-Schulen sprechen Klartext – «Wir grenzen uns von Massnahmen-Verweigerern ab»

Schulen müssten in der Pandemie unbedingt offen bleiben, so der Verband der Rudolf-Steiner-Schulen Schweiz.

Bundesrat Alain Berset wendet sich regelmässig an die Öffentlichkeit, um über die Corona-Situation in der Schweiz zu informieren. (Archivbild)

Regelmässig gehen in der Schweiz Menschen auf die Strasse, wie hier im September in Luzern, um gegen die Corona-Massnahmen zu demonstrieren.

In einer Medienmitteilung haben sich die Rudolf-Steiner-Schulen in der Schweiz zur Corona-Politik des Bundes geäussert. Sie würden sich auch in der fünften Welle für die Massnahmen von Bund und Kantonen aussprechen, gaben sie am Donnerstagabend auf ihrer Webseite bekannt. Man unterstütze auch die Schutzimpfungen und den Booster. Diese Massnahmen würden helfen, «die Schulen, Kindergärten und Spielgruppen im Präsenzunterricht offen zu halten». Das habe oberste Priorität.