Openair St. Gallen: Die ersten Openair-Besucher beim Anstehen

Openair St. Gallen : «Wir haben 230 Würste dabei und Bier, das ist alles, was wir brauchen»

Am Donnerstagmittag startet das diesjährige Openair St. Gallen. Die ersten Fans stehen bereits seit dem frühen Dienstagmorgen an. 20 Minuten hat nachgefragt, was die Openair-Besucher dabei haben und wie sie die Zeit bis zur Türöffnung überbrücken.