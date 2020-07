Ferien-Katastrophe für Familie

«Wir haben 41’350 Franken an die Camper-Betrüger verloren»

Eine junge Familie wollte sich den Traum vom eigenen Wohnmobil erfüllen und ging einem Betrüger in die Falle. Den Camper hat die Familie nie erhalten, dafür sind ihre ganzen Ersparnisse weg.

Es war das Angebot, das Familie Müller* aus Zürich seit drei Jahren gesucht hat: ein neues Wohnmobil, das erst gerade im Service war – und das für 41’000 Franken. So lautete das Angebot auf der Verkaufsplattform Autoscout24.

«Wir wollten unseren grossen Traum damit erfüllen», sagt Vera Müller* zu 20 Minuten. Trotz Corona-Krise hätte sie mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn in die Ferien fahren können. Doch der Traum vom eigenen Camper ist zum Albtraum geworden: Das Inserat war ein Fake. Dahinter steckt eine ausgeklügelte Betrugsmasche.

Verkäufer gab an Schweizer Rentner zu sein

Das Wohnmobil war mit dem Standort Bern ausgeschrieben. Nach dem ersten Kontakt mit dem Verkäufer erfuhr die Familie Müller, dass das Fahrzeug in Spanien stehe. «Der Verkäufer gab an, Schweizer Rentner zu sein, und sendete uns Fotos vom Camper», so Vera Müller.