Zürich: «Haben alles aufgeräumt» – das sagt Finn zum Abfallchaos nach Party

Das ist passiert

Eine Gruppe von jungen Menschen feierte am Samstag im «Waldhüsli» auf dem Zürichberg den 18. Geburtstag von Finn. Nach dem Fest verliess die Gruppe das Gelände und hinterliess ein Abfallchaos. «Der Boden in und um die Hütte ist voller Scherben und Zigarettenstummel. Und auch Kerzen liessen sie trotz Brandgefahr auf den Holztischen abbrennen», sagt eine Anwohnerin (58), die am Sonntagvormittag auf ihrer Joggingroute beim Waldhüsli vorbeikam.

Tanja Huber, Mediensprecherin von Grün Stadt Zürich sagte auf Anfrage, dass der Abfall jeweils am Montagmorgen vom Forstpersonal entfernt werde. «Da die Waldhütte für alle öffentlich zugänglich ist, kommt es bei wärmeren Temperaturen leider zu Littering im Wald», sagt Huber.

Das sagen die Feiernden

Nach der Publikation des Artikels meldeten sich die an der Party anwesenden Jugendlichen bei 20 Minuten. Nach den herben Anschuldigungen wollen sie sich erklären: «Wir haben die Sachen am Samstagabend liegen gelassen, weil wir etwas getrunken haben und es schlicht zu dunkel war, um sicherzustellen, dass auch die letzte Scherbe wegkommt», sagt ein Gast (18). «Dass in einem Holzhaus Brandgefahr herrscht, war uns natürlich bewusst, daher haben wir immer auf die Kerzen geachtet und sie nach der Party gelöscht.» Es sei schade, dass aufgrund des Artikels nun über Junge abgelästert werde.

Dass die Reaktionen derart negativ ausfielen, bedauert auch das Geburtstagskind Finn (18): «Ich möchte mich im Namen aller Anwesenden dafür entschuldigen – es hätte eigentlich nicht eine solche Sauerei werden sollen.» Er betont allerdings, dass seine Freunde und er am nächsten Morgen erneut vor Ort gegangen sind, um sauber zu machen: «Wir gingen um elf Uhr morgens hin und haben alles geputzt und aufgeräumt – die Kommentare von verwöhnten Jugendlichen, die an die Critical Mass gehen, selbst aber nicht auf die Natur acht geben, stimmt also überhaupt nicht.»

Dass die Glückwunschkarte öffentlich ausgebreitet worden sei, habe zudem irritiert, sagt Finn. Er habe die Karte in einem verschlossenen Couvert erhalten und sie in der Hütte vergessen. «Dass jemand die Botschaft meiner Freunde nun nutzt, um Stimmung gegen Velofahrende an der Critical Mass zu machen, ist doch traurig.»