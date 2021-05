Nati-Stürmer Timo Meier - «Wir haben als Team ein grosses Ziel vor Augen – das ist die WM-Goldmedaille»

Nati-Stürmer Timo Meier macht deutlich, dass die Nati an der Eishockey-WM in Lettland den Titel will. Dass Teamstütze Roman Josi fehlt, sei eine Chance für andere Spieler, sich zu beweisen, so der NHL-Star.

1 / 8 Für den 24-jährigen Timo Meier ist es heuer die zweite WM-Teilnahme nach 2018. Andy Mueller/freshfocus Der Herisauer hat mit den San Jose Sharks das NHL-Playoff verpasst und spielt deshalb nun an der WM in Lettland für die Nati. freshfocus 2018 scheiterte die Nati erst im WM-Final an Schweden und musste sich mit Silber begnügen – nun soll der Titel her. Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts Die Eishockey-WM beginnt für die Schweiz am 22. Mai gegen Tschechien.

NHL-Stürmer Timo Meier befindet sich bis Dienstagmorgen noch in Quarantäne.

Dann darf auch er mit den Kollegen trainieren.

Der 24-Jährige gab 20 Minuten ein Interview.

Der Herisauer sagt, für die Nati ist der WM-Titel das Ziel.

Timo Meier, es war eine spezielle Saison, nun folgt eine spezielle WM – was sind Ihre Erwartungen?

Wir haben alle ein grosses Ziel vor Augen als Mannschaft. Und auf dieses arbeiten wir hin. Für jeden Spieler ist es schön, die Schweiz zu repräsentieren. Das ist sehr speziell, ich träumte bereits als kleiner Bub davon. Ich schaute da schon selber die WM und nun darf ich die Schweiz repräsentieren. Natürlich ist es dieses Jahr noch spezieller mit weniger Fans. Aber wir wissen, dass die gesamte Schweiz hinter uns steht und uns unterstützt. Das gibt uns Energie und wir haben hier eine super Truppe.

Wieso war für Sie sofort klar, dass Sie an der WM spielen werden, wenn die NHL-Saison vorüber ist?

Körperlich bin ich fit. Mental war es eine schwere Saison, es war für alle nicht einfach. Aber es war klar für mich, dass ich hierher zur Nati komme. Es ist auch eine Chance , nach einer schlechten Saison individuell noch ein wenig mehr Selbstvertrauen zu holen und den Groove zu finden.

Es ist für Sie erst die zweite WM – welche Leistung erwarten Sie von sich selbst?

Für uns als Team ist die Goldmedaille das Ziel. Individuell möchte ich der Mannschaft so viel beisteuern wie möglich. Ich möchte der beste Spieler für mein Team sein, das ist alles, was zählt. Statistiken sind für mich persönlich nicht so wichtig.

Sie sprechen den WM-Titel an – was muss passen, dass es für den Titel reicht?

Wenn man die Goldmedaille holen will, muss sehr , sehr V ieles passen. Es sind kleine Details, die das entscheiden. Es beginnt mit Spiel eins . Es ist ein Turnier, an dem jede Partie zählt, es wird kein Spiel geben, an dem wir nicht Vollgas geben müssen. Wir müssen als Team engagiert sein, alle für alle kämpfen. Das ist auch unsere Stärke, dass sich jeder fürs Team aufopfert. Wir nehmen T ag für Tag und schauen nicht zu weit nach vorne – und dann kommt das gut.

«Josi zu ersetzen, ist schwierig, es gibt anderen Spielern aber eine Chance, eine grössere Rolle einzunehmen.» Timo Meier

Die Teamstütze Roman Josi fehlt – wie kann man ihn ersetzen?

Er ist ein Weltklasse-Spieler, der nur schwer zu ersetzen ist. Er kontrolliert das Spiel auf verschiedene Arten und kann in allen Zonen eine Partie entscheiden. Wir haben aber viele weitere gute Verteidiger, die auch offensiv sehr gut spielen können , wie Siegenthaler, Müller, ein erfahrener Diaz, aber auch viele n eue, die das erste Mal dabei sind. Ich finde es cool, wenn frische Energie reinkommt. Josi zu ersetzen , ist schwierig, es gibt anderen Spielern aber eine Chance, eine grössere Rolle einzunehmen.

Was können Sie einem Jonas Siegenthaler mitgeben, der ein erstes Mal an der WM mit dabei ist?

Dass er es geniesst. Das ist das W ichtigste. Es gibt viele Spieler, die gerne an unserer Stelle wären und die Schweiz gerne repräsentieren würden. Diesen Gedanken muss man immer im Kopf behalten, dass es ein Privileg ist, dieses Leibchen überzustreifen. Deshalb soll er alles geben, jeden Moment geniessen, die Erfahrung aufsaugen und das Beste daraus machen.

Nochmals zurück zur NHL: Weshalb lief es in dieser Saison nicht?

Es war ein schwieriger Start in die Saison. Nach dem ersten Monat im Trainingslager in Arizona konnten wir nicht mehr zurück nach San Jose, weil das County das nicht erlaubte. Darum waren wir die ersten beiden Monate der Saison nicht zuhause, waren immer im Hotel und unterwegs. Zwar überstanden wir diesen Teil gut, aber wir waren über die ganze Saison gesehen nicht konstant. Wir hatten die Energie nicht, um uns ins Playoff zu pushen. E s bekamen viele junge Spieler eine Chance. Da fehlte die Erfahrung wie in den Jahren zuvor. Es war ein Übergangsj ahr für uns. Es ärgert uns trotzdem, dass wir das Playoff nicht erreichten , und wir wollen es besser machen.

Wie wichtig waren die letzten Spiele mit Zuschauern?

Wir hatten eine kleine Anzahl, so 1000 Fans. Nach einer Saison ohne Zuschauer war es ein cooles Gefühl. Man lernt es wieder zu schätzen, wie schön es ist, wenn wieder Fans im Stadion sind. 1000 waren zwar nicht viel, aber sie gaben uns trotzdem wieder Energie.

Was erwarten Sie von der nächsten Saison?

Es wird ein wichtiger Sommer für die Organisation, da wird noch einiges passieren. Es ist klar, dass sich die Mannschaft verändern wird und einige Spieler um ihren Job kämpfen müssen. Ich bin gespannt, ich freue mich auf die Challenge. Aber mein erstes grosses Ziel ist nun diese WM. Ich möchte wieder auf die positive Strecke zurückkehren, wieder erfolgreich sein. Die WM ist dafür eine gute Chance.

Sie haben mit NHL-Legende Patrick Marleau gespielt – welchen Einfluss hat er aufs Team?

Es war für alle sehr speziell, als er den Rekord (die meisten absolvierten NHL-Partien, Red.) brach. Es ist etwas so R iesiges, das man bisher wohl noch nicht so realisiert hat, diese Leistung , er hat Hockey-Geschichte geschrieben. Das ist unglaublich, wenn man so viele Spiele macht. Wenn man mit so einer Legende zusammenspielen darf , jeden Tag von ihm lernen kann, ist das eine super Erfahrung, das werde ich nie mehr vergessen.

Themenwechsel zum Schluss: Sie sind Fan des FCSG – dieser hat sich gerettet. Haben Sie mitgefiebert?

Ich schaue jedes Spiel. Ich leide sehr mit. Ich bin in Herisau, fünf Minuten vom Stadion entfernt , aufgewachsen. Ich war früher schon im Espenmoos, habe nun einige Kollegen, die beim FC St. Gallen spielen. Es ist immer schön, während der Saison auch mal Fussball zu schauen und dort mit zu fiebern, um von den Hockey-Gedanken wegzukommen. Es war eine spezielle Saison für den FCSG. Ich bin nach dem letzten Spiel (dank des 5:0-Sieges gegen Lausanne sicherte sich der FCSG die Klasse, Red.) nun froh. Ich werde sicher auch d as Cupfinal mitverfolgen und hoffe, dass sie den Cup nach St. Gallen holen.

Der Spielplan der Nati an der WM Gruppe A 22. Mai, 19.15: Tschechien – Schweiz

23. Mai, 19.15: Dänemark – Schweiz

25. Mai, 19.15: Schweiz – Schweden

27. Mai, 15.15: Schweiz – Slowakei

29. Mai, 15.15: Schweiz – Russland

30. Mai, 15.15: Weissrussland – Schweiz

01. Juni, 11.15: Schweiz – Grossbritannien

ev. 03. Juni, 15.15/19.15: Viertelfinal

ev. 05. Juni, 13.15/17.15: Halbfinal

ev. 06. Juni, 14.15/19.15: Kleines Final/Final