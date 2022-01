SRF-Serie «Wilder» – Sarah Spale im Interview über das Ende ihrer Rolle als Rosa Wilder

Ein privater Schicksalsschlag führt sie in das fiktive Dorf Oberwies im Bernbiet. Doch plötzlich soll sie in einem Mordfall Licht ins Dunkel bringen.

Rosa Wilder ist zurück in Oberwies – also daheim. Dort hat sie mit einem privaten Schicksalsschlag zu kämpfen. Es kommt aber wieder zu Mord und Totschlag, weshalb sie in einen Ermittlungsfall gezogen wird, obwohl sie dies nicht möchte. Familienfehden, Spannung und Abenteuer ziehen sich durch die ganze Staffel – « Wilder » so, wie man es kennt.