Wir haben beim Bachelor nachgehakt, ob er gerade an Liebeskummer leidet oder seine Wahl bereut.

Am Montag kurz vor Mitternacht haben Alan Wey und Francesca Morgese ihre Trennung bekannt gegeben.

Nach zwei Monaten Beziehung haben Bachelor Alan Wey (34) und Staffel-Gewinnerin Francesca Morgese (22) Montagnacht auf Instagram ihre Trennung bekannt gegeben. Es sei schwierig gewesen, eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen. Ausserdem seien von beiden Seiten zu wenig Gefühle da gewesen. «Es hat uns einfach immer etwas gefehlt», so Alan gegenüber 20 Minuten.

Differenzen hat es laut ihm nicht gegeben, jedoch habe die Anziehung nicht für eine Beziehung gereicht. «Wir haben gemerkt, dass die Gefühle eher freundschaftlicher Natur sind», so der Rosenkavalier. Er stellt klar: «Zu Beginn waren wir schon verliebt, aber Gefühle kommen und gehen nunmal. Geliebt haben wir uns nicht, dafür hätte es mehr Zeit gebraucht.»

Er bereut seine Wahl nicht

Dennoch sei die Trennung für beide schwierig gewesen. «Es tat weh und wir haben beide geweint.» Den Kontakt will das ehemalige «Bachelor»-Pärli weiterhin aufrechterhalten. «Nur weil es auf der romantischen Ebene nicht funktioniert, heisst das nicht, dass man sich nicht weiterhin gern hat. Deshalb haben wir beschlossen, gute Freunde zu bleiben», führt der Halbbrasilianer aus.

Obwohl er in Francesca nicht die grosse Liebe gefunden hat, bereut der Bachelor seine Wahl nicht. «Klar, man weiss nie, was sich mit einer anderen Kandidatin hätte entwickeln können, aber ich denke nicht, dass jemand mehr Potential hatte als Francesca.»

Vorerst will Alan nicht mehr aktiv nach einer Partnerin suchen, sondern sich auf sich selbst und seinen Job konzentrieren. Ganz abgeneigt von einer neuen Romanze ist er trotzdem nicht: «Manchmal trifft man die richtige Person, wenn man am wenigsten damit rechnet. Was passiert, passiert – aber das entscheidet das Schicksal!»