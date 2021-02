Es ist eines der beliebtesten Treatments in Hollywood: Das sogenannte Vampirlifting. Gemäss Dr. Mandana Péclard , die die Behandlung bei Videoproduzent Philippe durchführt, heisst das Facial eigentlich PRP (Platelet Rich Pl a sma) und dabei wird eine einzige Sub s tanz benötigt: D ein Blut.

Bei der Behandlung nimmt die Ärztin der Praxis am Paradeplatz zuerst Blut ab und zentrifugiert dieses. Die Zentrifugation teilt das Blut in seine Bestandteile: r ote und weisse Blutkörperchen sowie Blutplasma. Letzteres beinhaltet besonders viel Wachstumsfaktoren, weshalb nur das Plasma wieder in die Haut gespritzt wird. Die Behandlung kostet rund 600 Franken. Das gewünschte Ergebnis: kurzfristig ein roter Kopf, langfristig ein ebenmässigeres Hautbild.