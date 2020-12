Wir haben das erste Schweizer Zero Waste Restaurant getestet

Das Thema Nachhaltigkeit und Zero Waste genussvoll auf den Tisch bringen: Das ist die Idee hinter Zero, dem einmonatigen Pop-up im Zero Waste Ladencafé Zollfrei im Freilager in Zürich. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit The Artisan, einem Quartierrestaurant in Zürich Wipkingen, dessen Küchenchefin Corinne Schmid bis zum 19. Dezember im Zero kocht.