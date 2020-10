Soldat in Rekrutenschule :

Soldat in Rekrutenschule : «Der Armee ist unsere Gesundheit egal»

Aufgrund den steigenden Corona-Zahlen dürfen Schweizer Rekruten bis 30. Oktober weder in den Ausgang noch in den Urlaub. «Damit wollen wir die Rekruten vor einer Infektion schützen», sagt Armee-Sprecher Daniel Reist. Ein Soldat der Informatikschule 61 in Frauenfeld kritisiert das Schutzkonzept scharf.

Darum gehts Bis zum 30. Oktober gilt in allen Rekrutenschulen eine Urlaubssperre.

Damit reagiert die Armee auf die steigenden Corona-Infektionen.

Laut einem betroffenen Soldaten wird das Schutzkonzept aber nicht durchgesetzt.

Die Armee wehrt sich gegen die Vorwürfe: Die tiefen Infektionszahlen in der Armee bewiesen das Gegenteil.

Die Armee zieht die Corona-Schraube an: In allen Rekrutenschulen gilt ab sofort wieder eine Urlaubssperre. Damit sind sie bis Ende Oktober faktisch in der Kaserne isoliert und dürfen auch über das Wochenende Familie und Freunde nicht mehr besuchen. Grund dafür sind laut Armee-Sprecher Daniel Reist die steigenden Coronavirus-Infektionen. «Damit wollen wir die Rekruten vor einer Infektion schützen. Beim Militär sind sie besser geschützt als draussen.»

Ein Soldat der Informatikschule 61 in Frauenfeld widerspricht: «Wir alle haben Angst vor einer Corona-Ansteckung, weil die Armee die zu Beginn aufgestellten Corona-Regeln nicht mehr durchzieht.» Anfangs habe man nur innerhalb der Truppe Ausbildungen durchgeführt, Sport getrieben oder zu Mittag gegessen. Mittlerweile komme es überall in der Kaserne zu einer regen Durchmischung und man lebe während Tagen auf engstem Raum, so der 19-Jährige. «Der Armee ist unsere Gesundheit egal.»

Die Verbandsausbildung, die momentan durchgeführt wird, verkomme aufgrund des fehlenden Schutzkonzepts zur Corona-Farce: «So müssen etwa 100 Personen in einer schlecht gelüfteten Turnhalle mit viel zu wenig Abstand zueinander übernachten.» Zudem werde ihnen zu wenig Desinfektionsmittel, Masken und sonstige Hygieneartikel zur Verfügung gestellt. Laut den Berufsmilitärs seien die Soldaten selbst für die Einhaltung der Corona-Richtlinien verantwortlich, sagt der Soldat. «Die Berufsmilitärs dürfen sowieso jeden Abend nach Hause gehen, wieso sollten sie also die mühsamen Richtlinien durchsetzen?»

Oberfeldarzt analysiert Situation laufend

Die Armee wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe: «Die sehr wenigen Corona-Ansteckungen in der Rekrutenschule zeigen, dass das Schutzkonzept funktioniert», sagt Armee-Sprecher Daniel Reist. Desinfektionsmittel, Masken und Handschuhe gebe es für alle genug – man müsse sie einfach bestellen. «Es hat sich gezeigt, dass sich Rekruten und Soldaten hauptsächlich im Urlaub oder Ausgang mit Corona infizieren.» Um zu verhindern, dass am Ende der Rekrutenschule Hunderte Personen in Quarantäne gehen müssen, habe man sich darum für eine Urlaubssperre entschieden.