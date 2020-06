Berset weist Kritik zurück

«Wir haben das Notwendige getan»

In einem Interview hat sich Alain Berset zu seiner Arbeit während der Coronakrise geäussert. Er verteidigt sich gegenüber den Kritikern.

Das BAG hat am Montag 18 Neuinfektionen bekanntgegeben.

Alain Berset hat in einem Interview die Kritik an seiner Arbeit zurückgewiesen.

Dies sagte er den Zeitungen «La Liberté» und «Le Nouvelliste» vom Dienstag. «Wir haben das Notwendige getan», verteidigte sich Berset. So sei etwa gleich zu Beginn die Coronavirus-Taskforce des Bundes eingesetzt worden. «Das System war bereit.» Aber Tests konnten zum Beispiel erst durchgeführt werden, wenn man mehr über das Virus gewusst hatte; dann wollten die Tests aber alle gleichzeitig haben. Ausserdem wüsste man heute schon deutlich mehr über das Coronavirus als zu Beginn der Krise, sagte er.

Korrekturen an Pandemieplan

Eine Situation wie Ende Februar beziehungsweise Anfang März sollte allerdings in der Schweiz nicht wieder vorkommen, hiess es weiter. Berset zeigte zudem sich optimistisch, dass die Entwicklungen weiterhin positiv verliefen. Es brauche am Ende allerdings einen Impfstoff, quasi als Bestätigung, dass man die Coronavirus-Krise vollkommen in den Griff bekommen habe, sagte er.