SRF-Frauen Andrea und Mona Vetsch

«Wir haben den gleichen Nachnamen, aber nicht den gleichen Vater»

Vor den SRF-Kameras stehen regelmässig zwei Moderatorinnen mit dem Nachnamen Vetsch. Miteinander verwandt sind sie aber nicht, wie sie auf Social Media mit Augenzwinkern betonen.

Ist es auch 20 Minuten am Wochenende, als wir kurzzeitig online stehen hatten, dass Mona Vetsch Franz Fischlin (57) als «Tagesschau»-Host vertritt , weil dieser einen kleinen Unfall hatte und ausfiel (ihm gehts gut, und er moderierte bereits wieder – mit Schramme, wie du oben im Video siehst). Dabei war es Andrea Vetsch, die anstelle von Fischlin den Anchor gab.

Das kanns in der Hitze des News-Gefechts mal geben. Einige Userinnen und User habens schnell gesehen, schnell gemeldet (danke!), und wir habens schnell korrigiert.

Wann kommt die Vetsch-Doppelmoderation, SRF?

Trotzdem landete das Mini-Malheur – natürlich – auf Twitter, wo Mona Vetsch am Dienstag ihren Followern versicherte, dass sie und Andrea nicht dieselbe Person sind, auf einem Foto markierte, wer wer ist, und zudem ein Geständnis ablegte, das gleichzeitig als Schlagzeile dienen könnte: «Ja, wir haben den gleichen Nachnamen.» Boom.

SRF-Kollege Sandro Brotz (50) bezichtigte den Sender ob dieser Enthüllung scherzhaft (also hoffen wir zumindest) der Vetterliwirtschaft und rief den grossartigen Hashtag #vetschgate ins Leben. Schade, dass dieser (noch) nicht viral gegangen ist.

Dieser Collage aus Instagram-DMs an Mona Vetsch zufolge waren aber tatsächlich einige Zuschauerinnen und Zuschauer der Meinung, dass die beiden Vetschs verwandt sind. Mona betonte darum, dass sie und Andrea zwar den gleichen Nachnamen, aber nicht den gleichen Papa haben. Zumindest «soweit ich weiss».

In einer anderen Twitter-Convo merkte Mona noch an, dass sie die Fischlin-Vertretung schon auch gerne übernommen hätte, das «Tagesschau»-Pult aber «leider nicht höhenverstellbar» sei – die Moderatorin ist 1,55 Meter gross. Andrea aber weiss:

Da bleibt uns nur, zu sagen: Vetsch-Doppelmoderation, yes, please. SRF, make it happen!