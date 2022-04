In Basel vor Ertrinken gerettet: «Wir haben die Frau festgehalten, bis die Rheinpolizei uns rettete»

Eine Zeugin, die die dramatische Szene gesehen hatte, machte mit ihrem Facebook-Post publik, dass eine Ertrinkende am Mittwochmorgen von couragierten Passanten aus dem Rhein gerettet worden war. Es war kurz vor 9.30 Uhr und E.S.* war am Arbeiten, als die um Hilfe rufende Frau vor dem Fenster seiner Wohnung auftauchte. Der 41-jährige Pharma-Manager wollte die Polizei alarmieren, konnte aber sein Handy nicht finden. «Ich wollte von meinem Balkon um Hilfe rufen, aber ich habe nur zwei alte Frauen gesehen», erzählt er. Da habe er entschieden, dass er helfen müsse: «Es blieb keine Zeit.»

Er sei kein Rettungsschwimmer. «Aber ich bin am Meer aufgewachsen und habe eine professionelle Tauchausbildung», so der Ozeanograf und Molekularbiologe. Er habe instinktiv gehandelt. «Es blieb gar keine Zeit zum Nachdenken. Ich habe getan, was ich tun musste, was jeder tun würde.» Um nicht den Eindruck zu erwecken, dass er einen Vorteil aus der Rettung ziehen möchte, wollte der 41-Jährige nur mit Initialen genannt werden. Und es sei ihm auch wichtig, dass er nicht alleine gewesen sei.