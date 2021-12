Basel – «Wir haben die Katze kurz vorher noch gestreichelt»

1 / 9 Diese Katze lag tot bei der Fütterungsstation im St. Johann-Quartier. Eine Mitarbeiterin fand das Tier. Privat Die Betreiberin der Katzenstation, die Tierschützerin Ines Zehnder, ist schockiert über den Vorfall. 20min/Seline Bietenhard «Ich konnte nicht glauben, dass ein Mensch in der Lage war, so etwas einen Tag vor Weihnachten zu machen», sagte Zehnder, die die Katzen regelmässig füttert. 20min/Seline Bietenhard

Darum gehts Am Donnerstagnachmittag wurde im Basler St. Johann-Quartier eine Fütterungsstation für Katzen demoliert. Eine Katze wurde dabei getötet.

Ines Zehnder, die die Katzenstation betreibt, ist schockiert über den Vorfall.

Die Tierschützerin plant, bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt einzureichen.

Am Donnerstagnachmittag wurde im Basler St. Johann-Quartier eine Fütterungsstation für Katzen demoliert. Eine Katze wurde dabei getötet. «Eine unserer freiwilligen Mitarbeiterinnen wollte an diesem Nachmittag noch die Katzen füttern. Dabei stiess sie auf das Chaos und das arme Tier. Sie erlitt einen Nervenzusammenbruch», sagt die Betreiberin der Katzenstation, die Tierschützerin Ines Zehnder, zu 20 Minuten. Zehnder sei gerade beim Tierarzt gewesen, als sie von der Mitarbeiterin informiert wurde.

«Ich habe dann alles stehen und liegen lassen und bin sofort zur Station», so Zehnder. Dort habe sie die Zerstörung dann mit eigenen Augen gesehen. «Ich war total schockiert, dass ein Mensch in der Lage war, so etwas einen Tag vor Weihnachten zu machen. Das getötete Kätzchen haben wir zwei Tage zuvor noch gestreichelt.» Inzwischen sei die Polizei verständigt worden. «Die Polizisten kamen erst drei Stunden später und sie konnten nichts machen. Sie sagten, es sei Sachbeschädigung und ich müsse Anzeige einreichen», so Zehnder.

«Die Kantonspolizei konnte nicht gleich sofort vor Ort sein, da sie sich zuerst um andere, dringendere Fälle kümmern musste. Sie habe die anrufende Person darauf hingewiesen, dass sich der Einsatz verzögern könnte. Anschliessend seien die Polizisten gleich ausgerückt und vor Ort erschienen. Nach etwas weniger als zwei Stunden nach Eingang der Meldung war dann der Einsatz abgeschlossen», erklärt Toprak Yerguz, Mediensprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements auf Anfrage.

«Die Katzen haben hier ihre Ruhe»

Seit etwa sieben Jahren betreibt Ines Zehnder die Station mit ihren Töchtern und anderen Tierschützern. «Die bewilligte Katzenstation befindet sich an einer geschützten Lage und ist so eingerichtet, dass sie nicht zu sehen ist. Die Katzen haben hier ihre Ruhe», so Zehnder. Zurzeit werden etwa zehn Tiere gefüttert, vor zwei Jahren seien es etliche mehr gewesen, etwa 50 Katzen. «Wir haben dann gemeinsam mit Netap, einer Tierschutzorganisation, die meisten Katzen kastrieren lassen. Auch konnten einige Katzen vermittelt werden», sagt die Tierschützerin. Inzwischen seien bis auf wenige Tiere alle kastriert.

Sie hofft, dass nun Ruhe einkehrt und dass sie die Katzen weiterhin am gleichen Ort füttern kann. Die Katzen seien bereits wieder an den Ort zurückgekehrt und würden wie gewohnt fressen. «Leider vermissen wir noch eine weitere Katze. Ich gehe davon aus, dass auch sie irgendwo tot liegt», sagt Zehnder. Die Tierschützerin reichte am Montag bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt ein. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

«Ich bin total gerührt von der Anteilnahme»