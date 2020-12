In der Sendung « La Matinale » auf RTS gestand Alain Berset am Mittwoch Fehler ein. Die Lockerungen im Herbst seien «ein Fehler» gewesen. Ab dem 1. Oktober erlaubte der Bundesrat Grossanlässe wieder – dazu sagte der Gesundheitsminister: «Wir waren wahrscheinlich zu optimistisch.»

Man habe dann realisiert, dass es ein Fehler gewesen sei und habe wieder dicht gemacht, als die zweite Welle ankam. «Die Romandie hat dabei Weltrekorde erreicht», sagt Berset und spricht damit die zwischenzeitlich sehr hohen Infektionszahlen in der Westschweiz an. Die Zahlen seien gesamtschweizerisch im November zwar wieder gesunken, doch der Rückgang habe auf einem viel zu hohen Niveau an Schwung verloren, so Berset.