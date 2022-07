Die Young Boys sind heiss: «Wir wollen die Meisterschaft gewinnen»

1 / 4 YB hat grosse Ziele. Claudio De Capitani/freshfocus Der Meistertitel soll wieder nach Bern zurück. Claudio De Capitani/freshfocus An der Seitenlinie steht mit Raphael Wicky ein neuer Trainer. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Euphorie vor der kommenden Saison bei YB ist gross. Der langjährige Ligadominator will nach einer verkorksten Saison wieder zurück an die Spitze. Captain Fabian Lustenberger sagt: «Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht.» Dies ausgerechnet am Samstagabend gegen den amtierenden Meister, den FCZ. Immerhin: YB erwartet ein ausverkauftes Berner Wankdorf.

Die Saisonziele wurden im Team besprochen, wie Lustenberger gegenüber 20 Minuten sagt. «Nach dem enttäuschenden Jahr wollen wir wieder oben angreifen. Wir haben die maximalen Ambitionen, wir wollen die Meisterschaft auf dem ersten Platz abschliessen.» Lustenberger weiss aber, was es braucht. «Wir müssen viel Energie reinstecken und einfach konstanter spielen.» Auch Mittelfeld-Juwel Rieder findet klare Worte: «Wir wollen wieder Meister werden, wissen aber, dass es eine unheimliche Konstanz braucht.»

Wieder in die Siegerspur führen soll Neu-Trainer Raphael Wicky. Auch der langjährige Nati-Star weiss, dass es bei YB um den Titel geht. «Wir werden alles dafür geben, damit wir die Ziele erreichen.» Ihm ist bewusst, dass auch andere Teams solche Ziele haben. Doch mit viel Selbstvertrauen wird man in die Saison gehen. «Man kann ja viel reden, man kann viele grosse Ziele bekanntgeben, doch was wichtig ist, ist die Leistung auf dem Platz.»

Mit seinen ersten Wochen bei YB ist der 45-Jährige zufrieden. Besonders der Kader hat es ihm angetan. «Ja, es ist ein grosser Kader, aber darüber beklage ich mich definitiv nicht. Auf jeder Position gibt es den Konkurrenzkampf», erklärt Wicky. In der Offensive hat der Coach trotz dem Abgang von Jordan Siebatcheu die Qual der Wahl. Mit Mambimbi, Elia, Nsame, Kanga und Neuzugang Itten hat er mehr als nur einen fähigen Stürmer zu Verfügung. Allerdings erklärt Sportchef Steve von Bergen, das Transferfenster ist noch lang, Abgänge und Zugänge kann es durchaus noch weitere geben.

Einer der Neuzugänge bei YB ist Stürmer Cedric Itten. Er freut sich besonders auf das Startspiel. «Die Vorfreude bei den Boys ist gross. Es kribbelt.» Der Stürmer will keine Tor-Prognose in seiner YB-Premierensaison abgeben. «Eine Zahl will ich nicht nennen. Aber es ist klar, dass ich selber hohe Erwartungen an mich habe.»

Der Nati-Stürmer äussert sich auch zur Konkurrenzsituation. «Wir haben einen super Draht zueinander und können auch davon profitieren. Der Konkurrenzkampf pusht auch. Am Ende entscheidet aber natürlich der Trainer, wer spielen wird.» Das ist auch dem Coach klar. Wicky: «Das gehört natürlich dazu. Ich kann nicht alle zufriedenstellen. Wichtig ist, dass die Spieler, die nicht beginnen, so bereit sind, dass sie ihre Leistung bringen können. Wir haben so viele Spieler und jeder Spieler ist wichtig.» Wer nun von den Stürmern die Nase vorn hat, wird sich spätestens am Samstag im Topspiel gegen den FCZ zeigen.