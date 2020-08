Balearen bald auf Risikoliste?

«Wir haben die Partytouristen zu früh reingelassen»

Die Fallzahlen auf Mallorca explodieren. Auf der Ferieninsel wächst die Angst, bald als Risikogebiet zu gelten.

Die Corona-Fallzahlen sind auf den Balearen gemäss offiziellen Angaben stark angestiegen: 264 Neuinfektionen an nur einem Tag wurden am Donnerstag gemeldet. Die Ferieninseln haben bereits 111 Neuansteckungen pro 100’000 Einwohner innert 14 Tagen. Laut der «Mallorca Zeitung» betont die balearische Regionalregierung, dass weit mehr als früher getestet werde.

Obwohl der Bund erst vor wenigen Tagen die Balearen von der Quarantäneliste ausgenommen hat, dürften sie daher bald auf die Liste kommen. Doch nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland macht man sich darüber Gedanken: Dort gelten 50 Neuinfektionen auf 100’000 Einwohner innert einer Woche als Schwelle, während es in der Schweiz 60 Fälle innert zwei Wochen sind. Auf der Ferieninsel Mallorca ist man daher derzeit in Sorge. Das sagen Auslandschweizer, die vor Ort leben.