FCB-CEO Roland Heri : «Wir haben die Stadt Basel vielleicht etwas vernachlässigt»

Im Interview mit dem SRF spricht CEO Roland Heri über die turbulenten letzten Wochen beim FC Basel, den Verkauf an Centricus und die sportliche FCB-Krise.

Der FC Basel kommt nicht zur Ruhe. Zuletzt haben am vergangenen Sonntag über 500 Fans ihre Saisonkarte zurückgegeben. Diese Woche kursierte im Internet ein Video, in dem FCB-Verwaltungsrat Karli Odermatt heftig gegen Captain Valentin Stocker austeilt. Über allem thront der Streit um die Besitzverhältnisse des Clubs zwischen Bernhard Burgener und David Degen. Im Interview mit dem SRF spricht FCB-CEO Roland Heri über das Chaos bei den Baslern.

Roland Heri über…

… den Verkauf des FCB an Centricus.

«Ich weiss nicht, ob ich da die richtige Ansprechperson bin. Der FC Basel ist aber natürlich nicht nur ein Unternehmen, es ist ein Club in dieser Stadt Basel. Darum sollten wir in Zukunft versuchen, in einer transparenteren Art und Weise zu kommunizieren, sofern es aus Sicht der Unternehmensführung möglich ist. Bernhard Burgener ist bewusst, dass die Stadt Basel dieses Bedürfnis hat. Wenn der FC Basel durch eine Centricus-Investition Arbeitsplätze langfristig sichern und sich künftig den einen oder anderen Transfer leisten könnte, ist das ja nicht zum Schlechten für den Verein.»