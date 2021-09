Ausflugstipp – Die besten Tiertrekkings in der Schweiz

Zaghafte Sonnenstrahlen. Langsam erwacht die Sonnenstube der Schweiz aus dem Dauerregen der letzten Stunden. Wir fragen uns, ob es schwierig ist, unsere Esel und Mulis an einem Flecken Gras vorbei zu lotsen? Wir werden es bald herausfinden. Gemächlich geht es los. Trabend nähern wir uns einem Wald, im Westernsattel sitzend, die Zügel locker in der Hand. Das Gras scheint unbemerkt an uns vorüberzuziehen. Keine Gefahr.