Corona-Demonstranten

«Wir haben eine Diktatur in der Schweiz»

Auch dieses Wochenende wollen sich wieder Hunderte versammeln, um gegen die Corona-Massnahmen des Bundes zu demonstrieren. N.S.* (32) ist eine von ihnen. Im Video erzählt sie, weshalb für sie unsere Demokratie nicht mehr existiert.

Wie viele andere macht sich N.S. Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns. Doch die Kita-Mitabeiterin aus dem Kanton Zürich geht einen Schritt weiter: Sie kritisiert die Schweizer Regierung stark (siehe Video) und ruft auf Facebook dazu auf, an den wöchentlich stattfindenden, unbewilligten Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen teilzunehmen. Was ist dran an ihren Behauptungen, dass die Schweiz zurzeit keine Demokratie mehr sei? Alexander Trechsel, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Luzern, wirft für 20 Minuten einen kritischen Blick auf N.S. Aussagen.