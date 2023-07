Klimaforscher: «Solche Hitze und Trockenheit werden zur Normalität»

Dass es über 30 Grad wird, sei an sich nicht abnormal. Doch sie häuften sich in den vergangenen Jahren: «Gehen wir von 30 Grad als Hitzetag aus, so gab es letztes Jahr in Zürich 16 Hitzetage. Im langfristigen Durchschnitt, also seit Messbeginn vor 150 Jahren, sind es pro Jahr vier bis fünf Hitzetage», so Brönnimann.

Herr Brönnimann, der Bund warnte diese Woche vor der Hitze. Aber sind Temperaturen über 30 Grad nicht völlig normal im Hochsommer?

Hitzetage sind Tage, an denen es über 30 Grad wird, das kommt in Bern so gut wie jedes Jahr vor. Nimmt man 35 Grad als Schwelle, kommt das in Zürich etwa alle zehn Jahre vor – in Basel etwas häufiger. So oder so: Hitzetage haben zugenommen.