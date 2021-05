Gold-Curlerin Alina Pätz - «Wir haben es einfach durchgezogen – mega geil»

Die Euphorie bei den Schweizer Curlerinnen kennt nach dem Final-Sieg gegen Russland keine Grenzen. Mit dem Titelgewinn krönen Alina Pätz und Co. ein überragendes Turnier in Kanada.

1 / 5 Da ist das Ding! Nach 2019 holen die Schweizer Curlerinnen den zweiten WM-Titel en suite. freshfocus Haben allen Grund zum Lachen: Alina Pätz und Silvana Tirinzoni belohnen sich für tolle Leistungen mit Edelmetall. freshfocus Alina Pätz war schon 2019 dabei und betont, dass man im Vergleich zu damals nochmal eine Schippe draufgelegt habe. freshfocus

Darum gehts Die Schweiz gewinnt den Curling-WM-Final gegen Russland mit 4:2.

Alina Pätz sieht den Titel als Lohn für die guten Trainingsleistungen.

Nach der Goldmedaille an der WM, soll nun 2022 auch ein Erfolg bei Olympia her.

Die Schweiz ist Weltmeister, da bleibt auch Curlerin Alina Pätz sprachlos: «Es ist schwierig, meine Gefühle in Worte zu fassen», meint die 31-Jährige in einer ersten Reaktion nach dem Titelgewinn. Ein Grund für den Schweizer Goldrausch in Calgary ist mit Bestimmtheit der starke Zusammenhalt im Team um Skip Silvana Tirinzoni. «Wir hatten wenige schwierige Momente zu überstehen und haben als Team super funktioniert», meint Pätz, die nur lobende Worte für ihre Mitspielerinnen findet: «Alle haben gut zusammengearbeitet, jede hat ihren Job gemacht. Es lief wirklich wie am Schnürchen.»

Der Titel war von Beginn an das Ziel

Bereits 2019 ging der Weltmeistertitel im Frauen-Curling an die Schweiz. Gemäss Pätz hat sich die Mannschaft seit dato noch einmal klar gesteigert: «Wir sind als Team viel besser geworden. Vor zwei Jahren gab es Aufs und Abs. Dieses Mal haben wir wirklich die ganze Zeit auf hohem Niveau spielen können».

Besonders beeindruckend beim aktuellen WM-Triumph ist es, dass sich die Gold-Heldinnen von Calgary atypisch schweizerisch den Titel von Anfang an zum klar definierten Ziel gesetzt hatten und letztlich ablieferten: «Wir wussten, dass wir die ganze Saison super trainiert haben. Und jetzt haben wir das einfach so durchgezogen, das ist mega geil!», frohlockt Pätz.

Kein Lagerkoller trotz Corona-Bubble

Dass bei den Schweizer Curlerinnen während der Zeit in Kanada kein Lagerkoller aufkam, ist nicht selbstverständlich. Da vor der WM bereits Grand-Slam-Events in Calgary stattfanden, weilten sie insgesamt über fünf Wochen miteinander in Nordamerika und konnten dabei wegen den strikten Regelungen in der Corona-Bubble kaum einen Schritt nach draussen machen.

«Wenn der Erfolg da ist, ist es sowieso immer einfacher, so eine spezielle Situation auszuhalten», meint auch Tom Seger. Der CEO von Swiss Curling freut sich sehr über den Triumph des weiblichen Aushängeschildes des Schweizer Curlings und betont mehrfach, wie souverän Pätz und Co. das Turnier in Kanada bestritten haben.

Titel-Feier im kleinen Rahmen

«Ich hoffe, unsere Curlerinnen haben ein bisschen Party gemacht und im kleinen Kreis auf diesen tollen Erfolg angestossen», meint Seger und tönt an, das Team womöglich zu einem späteren Zeitpunkt in der Schweiz noch einmal gebührend zu feiern, sofern es die Lage zulässt.

Weder für den Verband, noch für die Sportlerinnen selber bedeutet dieser Weltmeistertitel einen finanziellen Segen. Zwar hilft der Triumph ganz gewiss im Kampf um Fördergelder von Swiss Olympic und bei der Suche nach Sponsoren, doch für Athletinnen wie Alina Pätz oder Silvana Tirinzoni steht vor allem auch die Verwirklichung von sportlichen Träumen im Vordergrund.